Aprehenden a asaltantes de repartidor de plataforma

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Primera Coordinación de Robos, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Luis Ángel "N" y Said Alexander "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Los agentes de la FGE desarrollaron las indagatorias con las que un Juez de Control libró los mandamientos judiciales correspondientes, los cuales fueron ejecutados en el Centro de Reinserción Social número 01, ubicado en la Delegación La Pila, donde ambos imputados se encontraban recluidos por diversos hechos.

Fue en marzo de 2026, cuando los señalados presuntamente solicitaron un servicio de entrega de alimentos mediante una plataforma digital. Al arribar el repartidor al punto acordado, fue despojado de un teléfono celular y dinero en efectivo, además de ser amenazado con un arma de fuego.

Tras lo sucedido, la víctima solicitó apoyo a elementos de seguridad, lo que derivó en la detención de los ahora imputados y en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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Al momento de la notificación de las órdenes de aprehensión, a Luis Ángel "N" y Said Alexander "N" se les informaron sus derechos constitucionales, para posteriormente ser puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.