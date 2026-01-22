logo pulso
Aprehenden a sujeto por abuso sexual en Nuevo León

Acciones de la Policía de Investigación llevan a captura de presunto abusador en Nuevo León

Por Redacción

Enero 22, 2026 02:51 p.m.
A
Rodolfo Arturo "N" / Foto: FGE

Rodolfo Arturo "N" / Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) a través de diversas acciones implementadas por sus elementos de la Policía de Investigación (PDI) en Nuevo León, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rodolfo Arturo "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.

El señalado presuntamente asistió a una celebración en el municipio de Zaragoza, en agosto de 2025, y al terminar la celebración, donde ingirió bebidas embriagantes, ingresó al cuarto de la víctima y le realizó tocamientos de índole sexual en contra de su voluntad.

La institución de procuración de justicia trabajo en este asunto hasta que fue judicializado, y con ello, se libró el mandamiento judicial por parte de un Juez de control, mismo que fue entregado a los agentes investigadores de la FGESLP.

Al implementar labores de búsqueda, la PDI estableció la ubicación de Rodolfo Arturo "N", en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León, por lo se que activaron los convenios de colaboración entre entidades y fueron a esa zona a cumplir el mandato respectivo, con el que fue regresado a territorio potosino y puesto a disposición de la autoridad judicial.

