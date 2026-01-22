logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

Sus padres también resultaron gravemente heridos en el accidente

Por Huasteca Hoy

Enero 22, 2026 09:32 a.m.
A
Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

COXCATLÁN.- Un vehículo en el que viajaba una familia completa chocó contra una pipa, en la carretera federal Valles-Tamazunchale; un bebé de siete meses perdió la vida y sus padres resultaron lesionados de gravedad.

Lo anterior ocurrió la noche de este miércoles. El chofer de un tráiler con remolque tipo cisterna, de los que transportan extracto de cítricos, realizó una maniobra indebida en el tramo Huichihuayán-La Y Griega Vieja, a la altura de la localidad Tazaquil.

En ese momento se aproximaba un vehículo blanco, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra el tráiler, que estaba atravesado sobre la vía de circulación.

A bordo del sedán viajaba un matrimonio y su bebé, residentes de la localidad Chimalaco, perteneciente al municipio de Axtla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido al fuerte impacto, el infante falleció de manera instantánea, mientras que sus padres quedaron prensados, con fracturas en varias partes del cuerpo.

LEA TAMBIÉN

Cae sujeto por extorsión valiéndose de imágenes de la víctima

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, a través de la Delegación Sexta, se logró la vinculación a proceso de un individuo identificado como Zeus "N", por su probable r...

El trailero resultó ileso y descendió de la unidad para escapar a pie. Hasta el momento no ha sido identificado.

Decenas de voluntarios se unieron para rescatar a la pareja, la cual fue llevada de inmediato a un hospital.

Los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las investigaciones para dar con el causante del accidente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale
Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Sus padres también resultaron gravemente heridos en el accidente

Una menor atentó contra su integridad
Una menor atentó contra su integridad

Una menor atentó contra su integridad

SLP

Redacción

Estaba en situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente

Capturan a tres individuos con vehículos robados
Capturan a tres individuos con vehículos robados

Capturan a tres individuos con vehículos robados

SLP

Redacción

Además, la División Caminos, aseguró una unidad de carga

Apresan a mujer por tripular moto robada
Apresan a mujer por tripular moto robada

Apresan a mujer por tripular moto robada

SLP

Redacción