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Aprehenden a sujeto por homicidio y lesiones

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujeto por homicidio y lesiones

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Kevin "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en concurso real con lesiones calificadas, en hechos registrados en la capital potosina.

Fue el 31 de diciembre de 2024, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Margarita Reyes de la colonia Graciano Sánchez, se suscitó una riña en la que las víctimas fueron agredidos con armas de fuego.

Como resultado de estos hechos, uno de los agraviados perdió la vida, mientras que el resto de personas resultaron con lesiones considerables.

 La Fiscalía de SLP desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron la captura del imputado, quien fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se defina su situación jurídica.

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