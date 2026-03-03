Aprehenden a supuesto asaltante de tiendas OXXO

Un presunto asaltante señalado de múltiples atracos, en especial tiendas de conveniencia, fue aprehendido por la Policía de Investigación en la Zona Metropolitana; se trata de José Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Agentes de la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio de la Fiscalía General del Estado, establecieron que el imputado presuntamente se encuentra relacionado con diversas carpetas de investigación, derivadas de hechos de robo a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s.

Una vez robustecidas las investigaciones y recabados los datos de prueba suficientes, se solicitó el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue otorgado por un Juez de control, permitiendo a los agentes investigadores llevar a cabo la localización y captura del probable responsable.

En seguimiento a dicho mandato, personal de la PDI ubicó al imputado en la Zona Centro de la ciudad capital, donde le fue informado el motivo de su detención, así como sus derechos constitucionales, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad.

