Aprehenden a un hombre por intento de feminicidio

Por Redacción

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a un hombre por intento de feminicidio

CIUDAD VALLES.- Un hombre que en 2021 habría intentado quitarle la vida a una joven, en la ciudad de San Luis Potosí, fue capturado en un operativo realizado por la Policía de Métodos de Investigación en Ciudad Valles.

Se trata de José "N", quien fue capturado mediante una orden de aprehensión, como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El detenido, fue denunciado por la víctima en el año 2021, y expuso que el señalado intentó asfixiarla con una prenda de vestir, provocándole diversas lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle del Tecnológico, en la capital potosina.

Tras dar seguimiento a la investigación, agentes del Ministerio Público obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

La detención se realizó en el predio Las Delicias, en Ciudad Valles, donde el imputado fue asegurado y será presentado en las próximas horas ante un Juez de control, quien determinará su situación jurídica.

