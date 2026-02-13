Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores
Los hechos fueron denunciados por la madre de las presuntas víctimas
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Antonio "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia sexual, suscitado en la capital potosina.
Los hechos fueron denunciados por la madre de dos menores de edad, quien señaló que el imputado presuntamente agredió de forma sexual a las víctimas mientras se encontraban bajo su cuidado.
Derivado de lo anterior, la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales brindó acompañamiento integral a las víctimas y realizó las diligencias correspondientes para solicitar y obtener del Juez de control el mandamiento judicial en contra del señalado.
Una vez liberada la orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación (PDI) emprendieron labores de búsqueda, logrando ubicar y detener a Antonio "N" en la colonia Cumbres, al poniente de la capital potosina.
El imputado fue trasladado al centro de reinserción social correspondiente, donde quedará a disposición de la autoridad judicial; en audiencia inicial, el Juez de control definirá su situación jurídica.
