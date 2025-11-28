Incendio en casa en Col. las Cumbres

Matehuala.- La madrugada del jueves se presentó un fuerte incendio en un domicilio particular en la colonia Las Cumbres, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, no hubo personas lesionadas solo costosos daños materiales.

Los hechos se presentaron la madrugada del jueves, cuando a través del número de emergencia reportaron que había un incendio en la calle Altamirano, por lo que elementos de bomberos inmediatamente acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al llegar al lugar también estaban elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar que algún vehículo o una persona se acercara y sufriera algún daño.

Los tragahumo iniciaron sus labores para apagar el fuego y evitar que se propagara a los domicilios cercanos, afortunadamente lograron controlar el fuego, no hubo personas lesionadas solo severos daños materiales.

Al controlar el fuego vieron que había mucha ropa tirada en el piso, por lo que el fuego se extendió rápidamente, aunque se desconoce que fue lo que provocó este incendio si se trató de quema de ropa que se salió de control, o fue algún accidente en el interior del hogar lo que causó el siniestro.