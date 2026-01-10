logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Aprehensión contra Óscar "N", por robo

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehensión contra Óscar "N", por robo

Tras integrar las investigaciones correspondientes y obtener de un Juez de Control una orden de aprehensión, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), cumplimentó un mandamiento judicial en contra de Óscar "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado en la región del Altiplano.

Personal de la Delegación Segunda de la FGESLP, con sede en Matehuala, inició la carpeta de investigación tras recibir una denuncia por hechos con apariencia del delito de robo a casa habitación. Luego de recabar los datos de prueba necesarios, se identificó al imputado como probable participante, por lo que se solicitó el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue concedido por la autoridad judicial.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde confirmaron que el imputado se encontraba recluido por un delito diverso. En ese lugar, se le notificó del nuevo proceso penal iniciado en su contra, se cumplimentó la orden de aprehensión en reclusión y se le informaron sus derechos constitucionales.

Óscar "N" permanecerá interno en el citado centro penitenciario, a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que agentes del Ministerio Público formularán la imputación correspondiente y solicitarán su vinculación a proceso.

