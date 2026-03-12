Apresan a 3 personas por violencia familiar

Derivado de la respuesta inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres y una mujer por presunta violencia familiar, esto en las colonias Rancho Pavón y Genovevo Rivas Guillén.

Oficiales municipales se presentaron en un domicilio del Andador de la Vereda, en la colonia Rancho Pavón, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado en el lugar, y luego de entrevistarlo se identificó como Luis "N" de 25 años.

Por otra parte, en la calle Mariano Azuela, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, policías soledenses tuvieron contacto con quienes dijeron llamarse José "N" de 53 años y Verónica "N" de 33, quienes señalaron ser pareja, denunciándose entre sí por agresiones físicas, pidiendo ambas partes proceder legalmente uno en contra del otro.

A los tres les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

