logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan a 3 personas por violencia familiar

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a 3 personas por violencia familiar

Derivado de la respuesta inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres y una mujer por presunta violencia familiar, esto en las colonias Rancho Pavón y Genovevo Rivas Guillén.

Oficiales municipales se presentaron en un domicilio del Andador de la Vereda, en la colonia Rancho Pavón, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado en el lugar, y luego de entrevistarlo se identificó como Luis "N" de 25 años.

Por otra parte, en la calle Mariano Azuela, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, policías soledenses tuvieron contacto con quienes dijeron llamarse José "N" de 53 años y Verónica "N" de 33, quienes señalaron ser pareja, denunciándose entre sí por agresiones físicas, pidiendo ambas partes proceder legalmente uno en contra del otro.

A los tres les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas
Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

SLP

Redacción

Ingresó a un local en Manuel Nava y lanzó piedras a policías.

Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos
Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos

Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal informó decomisos de armas y droga.

Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad
Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad

Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad

SLP

Redacción

Autoridades informan decomiso de droga, ponchallantas y un vehículo robado.... Alcanzan aseguramientos por drogas, robo y violencia familiar.

Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles
Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Fueron incendiados afuera de su vivienda en el fraccionamiento Infonavit 2