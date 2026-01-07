Apresan a 4 hombres por violencia familiar

Derivado de la respuesta inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cuatro hombres por presunta violencia familiar, esto en Cabecera Municipal y las colonias El Polvorín, San Felipe y La Virgen.

Oficiales municipales se presentaron en la calle Pípila, en Cabecera Municipal, donde una mujer indicó que su ex pareja entró a su casa sin permiso y la agredió de forma física y psicológica, pidiendo proceder legalmente en su contra. En el lugar se ubicó al reportado, quien se identificó como Juan "N" de 43 años.

Manuel "N" de 63 años, fue arrestado al responder un reporte ciudadano en la calle Fernando Amilpa, en la colonia El Polvorín, donde una mujer relató a policías soledenses que su pareja la violentó físicamente y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente.

Por último, en las colonias San Felipe y La Virgen, agentes municipales dieron respuesta inmediata a reportes ciudadanos; en el primer caso se señaló a quien dijo llamarse Facundo "N" de 27 años, quien supuestamente agredió a su pareja, a una persona mayor y a una menor de forma física y verbal. Mientras que Saúl "N" de 35 años, fue denunciado por su pareja, a quien agredió físicamente causándole diversas lesiones.

A los cuatro se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.