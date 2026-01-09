Apresan a 4 jóvenes con pistola, cargadores y cartuchos útiles

Agentes de la Guardia Civil Estatal, continúan trabajando por el bien de sus habitantes, con resultados firmes en materia de seguridad y prevención.

Durante las labores de inteligencia desarrolladas en el Barrio de San Antonio en el municipio de San Ciro de Acosta, agentes de la GCE detuvieron a José "N", Enrique "N" y Luis „N", los tres de 21 años y a Miguel „N" de 18 años, luego de asegurarles un arma de fuego, dos cargadores y 20 cartuchos útiles, lo que derivó a su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República.

Con acciones firmes en materia de seguridad, trabajamos por el bienestar de las y los potosinos en un Potosí sin límites.