BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Apresan a 4 jóvenes con pistola, cargadores y cartuchos útiles

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
Apresan a 4 jóvenes con pistola, cargadores y cartuchos útiles

Agentes de la Guardia Civil Estatal,  continúan trabajando  por el bien de sus habitantes,  con resultados firmes en materia de seguridad y prevención.

Durante las labores  de inteligencia  desarrolladas en el Barrio de San Antonio en el municipio de San Ciro de Acosta,  agentes de la GCE detuvieron a José  "N", Enrique "N" y Luis „N", los tres de 21 años y a Miguel „N" de 18 años,  luego de asegurarles un arma de fuego, dos cargadores y 20 cartuchos útiles,  lo que derivó  a  su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República.

Con acciones firmes en materia  de seguridad, trabajamos por el bienestar de las y los  potosinos en un Potosí sin límites.

Cae sujeto por extorsión valiéndose de imágenes de la víctima
Video | Confirman heridos tras colapso de gradas en jaripeo
La CEPC informó que luego del suceso en Ciudad Fernández no hay pérdidas humanas

Cae ladrón serial de tiendas OXXO en la capital
Lo vinculan con al menos siete robos

Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas
La Coordinación Estatal de Protección Civil detiene evento en Atotonilco tras incidente