Apresan a dos objetivos prioritarios en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a dos objetivos prioritarios por posesión de enervantes y presunto robo de vehículo. Los arrestos se efectuaron en las colonias San Francisco y La Libertad, como parte del trabajo desplegado para preservar la paz social.

En recorridos sobre la calle República Dominicana, en la colonia San Francisco, agentes municipales observaron a un individuo que alteraba el orden público, por lo que se acercaron para señalarle la debida sanción.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como Alejandro „N" de 34 años, a quien le encontraron una bolsa con hierba seca similar a la marihuana. Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, reconociéndolo como objetivo prioritario, quien cuenta con denuncias por distintos delitos, así como arrestos previos.

Por otra parte, en la calle Antonino Nieto, en la colonia La Libertad, policías soledenses tuvieron contacto con un hombre que manejaba una motocicleta sin casco y a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance a quien dijo llamarse Alberto „N" de 24 años.

Después de dialogar con él, los oficiales procedieron conforme al debido protocolo de actuación y consultaron el estatus legal del vehículo en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca KTM Duke 250, modelo 2024, contaba con reporte de robo vigente, mientras que el sujeto resultó un objetivo prioritario con arrestos previos y antecedentes penales.

A ambos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes y presunto robo de vehículo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán con el debido proceso.