Seguridad

Apresan a individuos por distintos delitos

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y un menor de edad, por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos allanamiento, daños, tripular un vehículo con alteraciones en el número de motor, así como presuntos delitos contra servidores públicos. 

Las detenciones se realizaron en las colonias La Misión, La Virgen y San José Segunda Sección.

En la calle José Flores Mercado, en la colonia La Misión, los agentes municipales acudieron con el propietario de un domicilio, quien señaló que un individuo ingresó sin su autorización, intentó sustraer cableado y ocasionó daños a su vivienda, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

El reportado se identificó como Pablo "N", a quien se le localizaron cables y una motocicleta color negro, la cual no contaba con placas ni permiso de circulación, además de presentar alteraciones en el número de motor.

Por otra parte, en un inmueble ubicado en la Privada Guadalupe, en la colonia La Virgen, los oficiales municipales detuvieron a Ramón "N", de 41 años, señalado por un ciudadano de arrojar piedras contra su casa en donde le rompió los vidrios, solicitando proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle Sevilla, en la colonia San José Segunda Sección, los agentes municipales detectaron a un individuo cometiendo faltas administrativas. 

Al acercarse para indicarle la sanción correspondiente y entrevistarlo, se identificó como Miguel "N", de 46 años, quien adoptó una actitud agresiva y agredió físicamente a la autoridad.

A los tres se les informó que serían detenidos, según corresponda, por presunto allanamiento, daños, tripular una motocicleta con alteraciones en el número de motor, así como presuntos daños y presuntos delitos contra servidores públicos, siendo posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

