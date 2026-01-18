PC aumentó en diciembre operativos de seguridad

El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que durante el mes de diciembre se registró un incremento en los servicios atendidos por el área operativa, principalmente por accidentes de tránsito y reportes relacionados con pirotecnia.

Explicó que de manera regular Protección Civil atiende entre 80 y 90 servicios semanales; sin embargo, en diciembre esta cifra aumenta entre un 10 y un 20 por ciento debido a las condiciones propias de la temporada.

En cuanto a incidentes relacionados con gas, señaló que no se presentó un repunte significativo. "No tuvimos un aumento importante en temas de gas, fue lo normal: algunas fugas que atendemos día con día", comentó. No obstante, recalcó que se mantuvieron constantes las recomendaciones preventivas, sobre todo por las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones, destacó evitar el uso de calentadores de gas en espacios cerrados, no encender anafres dentro de viviendas y seguir las medidas de seguridad emitidas por las autoridades para prevenir accidentes.

Sobre los servicios más frecuentes en diciembre, Polanco Acosta indicó que los accidentes de tráfico fueron los que más aumentaron. Además, se dio especial atención a los reportes por pirotecnia, los cuales representaron una carga importante de trabajo para el personal operativo.

"Estuvimos muy atentos al tema de pirotecnia, tuvimos muchos reportes y fue de lo que más tiempo nos implicó, pero en general atendimos todas las situaciones con oportunidad", concluyó.