Seguridad

Apresan a ocho con droga

Por Redacción

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a ocho con droga

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a ocho hombres por posesión de metanfetaminas y enervantes. Los hechos ocurrieron en las colonias Villa Jardín, San Antonio, Cabecera Municipal, Santa Cruz, Morelos Dos, Bosques de Oriente, San Francisco y Privadas de la Hacienda, en trabajos que buscan mantener la paz social.

Agentes municipales ubicaron a un individuo sobre la calle Arcoíris, en la colonia Villa Jardín, mismo que cometía faltas administrativas; luego de acercarse a indicarle que sería sancionado, fue entrevistado y se identificó como Óscar „N" de 25 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Manuel „N" de 26 años fue detectado en la Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Antonio, cuando alteraba el orden público, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal". Sobre la calle Rayón, en Cabecera Municipal, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Saúl „N" de 33 años, quien incurría en faltas administrativas, descubriéndole tres bolsas con polvo que cumple con las características de la sustancia nombrada "cristal".

En la Avenida Tecnológico, en la colonia Santa Cruz, fue ubicado un sujeto que se identificó como Eduardo „N" de 21 años, mismo que cometía faltas administrativas, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana. Fernando „N" de 24 años fue detectado en la calle Siervo de la Nación, en la colonia Morelos Dos, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana y un utensilio metálico empleado como pipa.

Finalmente, en las colonias Bosques de Oriente, San Francisco y Privadas de la Hacienda, oficiales municipales tuvieron contacto con José „N" de 25 años, Daniel „N" de 41 años y Edson „N" de 20 años, respectivamente; todos fueron observados cuando cometían faltas administrativas, descubriéndoles una bolsa con hierba que cumple con la descripción de la marihuana, a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir el proceso correspondiente.

