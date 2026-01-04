Identifican al trailero que perdió la vida en la autopista Valles-Rayón

logo pulso
Accidente en autopista Valles-Rayón cobra vida de trailero Sixto Zapata de Altamira, Tamaulipas

Por Huasteca Hoy

Enero 04, 2026 02:23 p.m.
TAMASOPO. Ya fue identificado el hombre que falleció tras volcar el tráiler que conducía en la autopista Valles-Rayón; era originario de Altamira, Tamaulipas.

Se trataba de Sixto Zapata Córdoba, de 63 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Laguna Florida.

Como se informó en su momento, la noche del sábado un tráiler de cabina blanca y remolque cargado con cemento a granel chocó contra un cerro y volcó en el kilómetro 35 de la autopista Valles-Rayón, cerca del acceso a Tamasopo.

En el lugar falleció Sixto Zapata, quien conducía la unidad y salió proyectado fuera de la cabina. Las autoridades informaron que el trailero circulaba con dirección de Rioverde hacia Ciudad Valles cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control del volante y sufrió el fatal accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal y posteriormente fue entregado a sus familiares para los trámites funerarios.

