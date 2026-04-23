Apresan a sujeto por violencia familiar
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David Alexis "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.
El aseguramiento se llevó a cabo en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Matehuala, donde el señalado fue informado del mandamiento judicial en su contra.
Cabe señalar que esta persona había sido considerada sustraída de la acción de la justicia desde septiembre de 2025.
La Fiscalía General del Estado desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control, libró la orden de aprehensión correspondiente.
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Una vez cumplimentado el mandato, el imputado fue trasladado para su certificación médica y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila, en la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.
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