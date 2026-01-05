Apresan en Soledad a dos individuos por allanamiento y daños

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer y un hombre por presunto allanamiento y daños a la propiedad; las acciones se efectuaron de forma aislada en las colonias Valle de la Palma y Los Hornos, como resultado de labores preventivas destinadas a inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando agentes femeninas transitaban sobre la calle Palma Alejandra, en la colonia Valle de la Palma, observaron a una mujer que señaló a una fémina de romper los vidrios de su domicilio y además intentar ingresar por la fuerza, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto en el lugar con quien se identificó como Miriam „N" de 41 años.

Por otra parte, Rogelio „N" de 28 años fue detectado al atender un reporte ciudadano en la calle Panamá, en la colonia Los Hornos, donde el propietario de un domicilio señaló que el individuo ingresó a su casa sin autorización, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por presunto allanamiento y daños a la propiedad, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

