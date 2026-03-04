Arde una bodega de chiles en Barrio de Tlaxcala

Pérdidas en materia prima y afectaciones entre los vecinos, dejó un incendio de una bodega en donde se procesan chiles secos en el Barrio de Tlaxcala, en donde personal de Protección Civil acudió a combatir las llamas en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

Afortunadamente el caso no escaló a mayores ya que una vez que se apagó el siniestro las afectaciones entre los vecinos de los alrededores también cesaron.

Fue cerca de la una de la tarde de este martes, cuando se reportó que había un incendio en la bodega de la procesadora de chiles secos, que se ubica en la calle Azteca Norte cerca de la avenida Acceso Norte, en el mencionado barrio.

Elementos de Protección Civil Estatal y Cuerpo de Bomberos, acudieron a combatir el fuego en la bodega y se percataron que estaban ardiendo costales de chiles secos, por lo que se movilizaron de inmediato mientras que agentes de la Guardia Civil Municipal cerraban la calle para facilitar las maniobras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nube de humo era visible a gran distancia y los vecinos se quejaban de tos y dificultad para respirar por el fuerte olor a picante que se sentía en la zona, el cual no cesó hasta que las llamas fueron extinguidas en su totalidad.

De momento no se determinó la causa del incendio pero PCE hizo algunas recomendaciones a los encargados de la bodega para evitar que se repita y finalmente se retiraron del sitio.