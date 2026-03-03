logo pulso
Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

La sentencia también contempla el pago de una multa de 89 UMAS

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:12 p.m.
A
Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria de cuatro años cinco meses 10 días de prisión contra Gustavo "N", por haber sido plenamente acreditada su participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la hipótesis de venta.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró que Gustavo "N" había sido detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de haber sido señalado por una persona de haberlo amenazado en la calle Reyes, de la colonia San Antonio, municipio de Rayón, San Luis Potosí.

Al realizar una inspección, los uniformados encontraron a la altura de la cintura una bolsa de plástico transparente con 300 bolsitas con un adherible con la leyenda de una organización criminal, que contenían una sustancia granulada y tres bolsitas que contenían cocaína.

El imputado fue vinculado a proceso y derivado de las investigaciones, se logró la referida sentencia condenatoria en su contra, la cual contempla también el pago de una multa de 89 UMAS equivalente a la cantidad de 9 mil 662.73 pesos.                        

