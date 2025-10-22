Arde una bodega en el Centro Histórico

Un fuerte incendio se registró en una bodega en desuso ubicada en pleno Centro Histórico, a una cuadra del puente Universidad, las llamas consumieron muebles viejos y basura pero por suerte no hubo personas lesionadas que lamentar.

Fue después de seis de la tarde de este martes cuando a las corporaciones de auxilio se reportó un incendio que se registraba dentro de una vieja bodega en las calles de Guillermo Prieto y Abasolo, en el Barrio de San Sebastián.

Personal de Protección Civil Estatal e integrantes del Cuerpo de Bomberos, acudieron a la bodega y de inmediato se aplicaron en el combate a las llamas, que alcanzaban ya grandes dimensiones y la columna de humo era vista desde una distancia considerable.

Luego de varios minutos finalmente el incendio pudo ser controlado por los socorristas y se estableció que fueron consumidos muebles viejos almacenados en la bodega, así como montones de basura, pero se temía que las llamas pudieran alcanzar los inmuebles aledaños, lo que no fue así.

En investigaciones preliminares, se pudo determinar que el siniestro había sido provocado por algunas personas que estaban presentes ya que la intención era quemar una parte de basura pero el fuego se salió de control y tuvieron que pedir ayuda.

Una vez que se cercioraron que las llamas no resurgieran, los socorristas se retiraron del sitio no sin antes hacer las recomendaciones pertinentes para que esta situación no se vuelca a repetir ya que se pone en peligro la integridad de las personas.