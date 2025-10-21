Lo arrestan por supuesto abuso sexual

En respuesta a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos de índole sexual, esto en el fraccionamiento Santa Paula.

Los policías acudieron a un domicilio de la calle San Antonio, en la colonia mencionada, donde una mujer señaló a un sujeto que la amenazó al negarse a tener relaciones con él, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar se tuvo contacto con el reportado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Roberto “N” de 45 años, a quien le dieron a conocer que sería detenido por presuntos delitos de índole sexual.

El arrestado fue informado sobre los derechos que la ley le concede y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

