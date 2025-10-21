logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

Como resultado de presencia policial sobre la Zona Industrial, oficiales de la Policía Municipal de la capital recuperaron un automóvil con reporte de robo vigente.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales realizaban patrullajes de seguridad en las inmediaciones del Eje 114, detectando sobre un camino de terracería un vehículo marca MG color blanco, el cual se encontraba en aparentes condiciones de abandono.

Se activaron los protocolos correspondientes y se pidió el estatus del vehículo ante el Sistema único de información policial del C4 Municipal, donde se informó que contaba con reporte de robo vigente.

Ante el hallazgo, los agentes municipales depositaron el vehículo en una pensión y el reporte del hallazgo se canalizó a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adicionalmente, los datos de la unidad fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/  para consulta del legítimo propietario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado
Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

SLP

Redacción

Lo arrestan por supuesto abuso sexual
Lo arrestan por supuesto abuso sexual

Lo arrestan por supuesto abuso sexual

SLP

Redacción

En Cedral, caen integrantes de célula delictiva
En Cedral, caen integrantes de célula delictiva

En Cedral, caen integrantes de célula delictiva

SLP

Redacción

Se armó persecución y balacera en un camino vecinal, no hubo heridos

Localizan a 24 personas con ficha de búsqueda
Localizan a 24 personas con ficha de búsqueda

Localizan a 24 personas con ficha de búsqueda

SLP

Redacción