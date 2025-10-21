Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

Como resultado de presencia policial sobre la Zona Industrial, oficiales de la Policía Municipal de la capital recuperaron un automóvil con reporte de robo vigente.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales realizaban patrullajes de seguridad en las inmediaciones del Eje 114, detectando sobre un camino de terracería un vehículo marca MG color blanco, el cual se encontraba en aparentes condiciones de abandono.

Se activaron los protocolos correspondientes y se pidió el estatus del vehículo ante el Sistema único de información policial del C4 Municipal, donde se informó que contaba con reporte de robo vigente.

Ante el hallazgo, los agentes municipales depositaron el vehículo en una pensión y el reporte del hallazgo se canalizó a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

Adicionalmente, los datos de la unidad fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para consulta del legítimo propietario.