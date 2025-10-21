logo pulso
ANDRÉS INICIA SU FE

ANDRÉS INICIA SU FE

Seguridad

Localizan a 24 personas con ficha de búsqueda

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan a 24 personas con ficha de búsqueda

En una semana, un total de 24 personas que contaban con ficha de búsqueda, fueron localizadas y reintegradas a su núcleo familiar por parte de la Fiscalía General del Estado, mediante la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda.

Al recibir la denuncia por la no localización de una persona, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, junto con la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, iniciaron acciones coordinadas, incluyendo la emisión de una ficha de búsqueda.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación, en colaboración con diversas corporaciones de seguridad, llevaron a cabo labores de inteligencia y desplegaron dispositivos en varias regiones de la entidad.

Con ello, entre el 13 y el 19 de octubre del presente año, se consiguió ubicar a cuatro infantes, cuatro adolescentes y dieciséis adultos.

Gracias a esta colaboración interinstitucional y al apoyo de la ciudadanía, las 17 mujeres y 7 hombres fueron ubicados en los municipios de Villa de Pozos, Soledad, Cárdenas, Aquismón, Tanquián de Escobedo, Ciudad Valles y la capital del estado. En entrevista, manifestaron que su ausencia se debió a motivos personales y que no fueron víctimas de la comisión de un delito.

La Fiscalía potosina reafirma su compromiso con el derecho humano de toda persona a ser buscada. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier no localización de una persona, se denuncie de inmediato ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos o en la delegación correspondiente.

