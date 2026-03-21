Arde una vivienda en la colonia Morales

Una vivienda de la colonia Morales, donde suele almacenarse material reciclable, fue presa fácil de las llamas durante siniestro registrado la tarde del sábado, por suerte nadie resultó herido aunque las llamas fueron considerables.

El hecho tuvo lugar alrededor de las siete de la noche, en que se alertó a los cuerpos de seguridad que se registraba un incendio en una vivienda de la calle Oro en la colonia Morales; según se informó, en el inmueble vive una mujer que se dedica a recolectar de materiales reciclables como plásticos y cartón.

Por ahora se ignora la causa del siniestro y al sitio acudieron los elementos el Cuerpo de Bomberos, quienes se dedicaron a extinguir las llamas con chorros de agua, incluso fueron apoyados por los vecinos que hicieron lo mismo pero arrojaron cubetazos hacia el fuego.

Asimismo, elementos de la Polcía Municipal cerraron la calle en lo que se realizaban las maniobras, las cuales se prolongaron durante varios minutos hasta que finalmente las llamas cedieron.

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En este caso no se reportaron personas lesionadas y los bomberos se retiraron una vez que se cercioraron que no resurgían; no se reportaron personas lesionadas ni grandes daños ya que lo que se consumió fue prácticamente basura.