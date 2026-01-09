logo pulso
Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
Arrestan a 3 hombres con armas prohibidas

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida; dichas acciones se realizaron en las colonias San Antonio, Fracción Rivera y San José, como resultado de la presencia que se despliega de forma permanente en toda la demarcación.

En la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia San Antonio, agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, y después de acercarse para entrevistarlo e indicarle la debida sanción se identificó como Luis "N" de 22 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.

Fidel "N" de 53 años, fue detectado en Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia Fracción Rivera, quien incurría en faltas administrativas, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a un cuchillo. Por último, en la Avenida Eucaliptos, en la colonia San José, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse José "N" de 38 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una hoja metálica afilada con las características de un machete.

A los tres les hicieron saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

