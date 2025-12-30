Arrestan a a dos mujeres y un hombre por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a dos mujeres y un hombre por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron en las colonias Cactus, Cabecera Municipal y La Virgen, como resultado de la respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

En la Plaza de las Tunas, en la colonia Cactus, agentes femeninas se presentaron con una menor, quien señaló a su mamá de haberla agredido de forma física, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar a quien se identificó como Judith "N" de 33 años.

Enrique "N" de 33 años, fue detectado en la calle Blas Escontría, en Cabecera Municipal, donde oficiales municipales tuvieron contacto con una mujer, quien indicó que recibió agresiones físicas por parte de su pareja, siendo este el sujeto mencionado, por lo que pidió proceder legalmente en su contra.

Por último, en la Avenida San Miguel, de la colonia La Virgen, policías soledenses dieron respuesta a un auxilio, donde fueron recibidos por un hombre quien señaló a su pareja de golpearlo y amenazarlo, e indicó que era su deseo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Laura "N" de 29 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar.