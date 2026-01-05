Arrestan a dos hombres por diferentes delitos

Derivado de la presencia preventiva desplegada en la demarcación, y en atención a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, y a uno por presunta violencia familiar, esto en las colonias Santo Tomás y Lomas de San Felipe.

Cuando policías soledenses transitaban sobre Avenida Santo Tomás, en la colonia Santo Tomás, observaron a un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, luego de darle alcance y entrevistarlo se identificó como Adrián „N" de 38 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, en la calle De la Pradera, en la colonia Lomas de San Felipe, oficiales municipales se presentaron para atender un auxilio ciudadano, en el que una mujer indicó que su hijo la agredió de forma física además de amenazarla, pidiendo proceder legalmente en su contra, teniendo contacto en el lugar con quien dijo llamarse Manuel „N" de 36 años.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida y presunta violencia familiar, respectivamente, y después fueron presentados ante la FFGESLP.

