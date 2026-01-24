logo pulso
Arrestan a infractores por distintos delitos

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a infractores por distintos delitos

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento y daños a la propiedad, en hechos ocurridos en las colonias Segunda de Reforma y Cabecera Municipal.

En la calle Fernando Silva Nieto, de la colonia Segunda de Reforma, agentes municipales se entrevistaron con el propietario de un predio, quien manifestó la presencia de un sujeto al que no conoce y al cual no le permitió el acceso, expresando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Jorge "N", de 61 años.

Por otra parte, en la calle Melchor Ocampo, en la Cabecera Municipal, policías soledenses acudieron a una tienda de conveniencia, donde personal del establecimiento señaló a un sujeto por arrojar objetos contra el inmueble, causando daños en puertas y vidrios, solicitando proceder legalmente en su contra. El presunto responsable se identificó como Jesús "N", de 28 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto allanamiento y presuntos daños a la propiedad, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado instancia que determinará su situación legal.

