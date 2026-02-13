logo pulso
Arrestan a nueve personas con "mota" y "cristal"

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
Arrestan a nueve personas con "mota" y "cristal"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a ocho hombres y un menor por presuntos delitos contra la salud, los arrestos se realizaron en trabajos preventivos que tienen el objetivo de mantener la paz social.

En la avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Antonio, los agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, luego de acercarse a señalarle la debida sanción y de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 40 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga conocida como "cristal".

Oswaldo "N" y José "N" de 22 años, fueron detectados en distintos patrullajes sobre las colonias fracción Rivera y Central de Maquinaria, cuando incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándoles un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada  cristal a cada uno.

Por otra parte, en recorridos sobre la calle Zaragoza, en la colonia La Constancia, un reporte ciudadano indicó que un sujeto llevaba un arma de fuego en la vía pública, y oficiales municipales tuvieron contacto con el señalado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Juan "N" de 40 años, a quien le encontraron 2 dosis de "cristal" y una pistola de plástico.

Ciro "N" de 26 años y José "N" de 28 años, fueron detectados en las colonias Quintas de la Hacienda y San José, ambos alteraban el orden, localizándoles un envoltorio con un vegetal similar a la marihuana, a cada uno.

Finalmente, en las colonias Valle de la Palma, San Jorge y Santo Tomás, agentes municipales tuvieron contacto con Eloy "N" de 23 años, Cruz "N" de 29 años y Omar "N" de 16 años, respectivamente, descubriéndoles una bolsa con hierba con las características de la marihuana a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el proceso correspondiente.

