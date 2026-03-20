Arrestan a seis individuos con dosis de droga

Seis hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presuntos delitos contra la salud, esto mediante trabajos que buscan mantener la paz social. Los agentes municipales transitaban sobre la avenida Soledad, en la colonia San Felipe, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a indicarle la debida sanción, y después de entrevistarlo se identificó como Luis "N" de 21 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Alexis "N" de 31 años, fue detectado en la calle Sierra Arakán en la colonia Bosques de Oriente, donde fue observado cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Sobre avenida Tecnológico, en la colonia UPA, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Daniel "N" de 23 años, cuando cometía acciones señaladas como faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con hierba con las características de la marihuana.

Finalmente, en distintas labores de vigilancia sobre la cabecera municipal, fueron ubicados José "N" de 30 años y Víctor "N" de 29 años, mientras que en la colonia UPA a Iván "N" de 24 años, todos siendo sorprendidos incurriendo en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndoles a los primeros una bolsa con hierba seca similar a la marihuana, y dos al tercero. A todos les informaron que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán con el proceso correspondiente.

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