Arrestan a sujeto con un arma prohibida

Como resultado de los patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la detención de hombre que fue detectado ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública y al momento de una revisión preventiva de seguridad se le encontró un cuchillo de 33 centímetros.

De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales municipales realizaban recorridos preventivos en la colonia Simón Díaz y al circular en las calles República de Costa Rica y Privada de Cuba notaron la presencia de un hombre que visiblemente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, sosteniendo un envase en la mano.

Los agentes municipales se acercaron a él para hacerle saber la falta al Bando de Policía y Gobierno, fue entonces que, al indicarle de una inspección preventiva de seguridad, el hombre tomó una actitud agresiva y repentinamente sacó un objeto detrás de su cintura.

Los oficiales de la Policía de la Capital al ver que se trataba de un cuchillo, lo desarmaron y procedieron a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Miguel Ángel "N" de 49 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar se decomisó un cuchillo con 33 centímetros de hoja metálica.