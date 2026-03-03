Arrestan a tres personas por violencia familiar

En respuesta a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por presunta violencia familiar, esto en las colonias Primero de Mayo, Rancho Blanco y Valle de Cactus.

Oficiales municipales se presentaron en un domicilio de la calle 24 de Febrero, en la colonia Primero de Mayo, donde una mujer indicó que su hijo la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Mario "N" de 51 años.

Adrián "N" de 52 años, fue detectado durante un recorrido de prevención en Avenida San Pedro, a la altura de la colonia Rancho Blanco, cuando agredía físicamente y amenazaba a una mujer, quien dijo ser su expareja, quien pidió proceder legalmente en su contra.

Por último, en la calle De la Tuna, en la colonia Valle de Cactus, policías femeninas se presentaron en un domicilio donde una mujer era violentada de forma física por otra fémina, y luego de dialogar con ella se identificó como Débora "N" de 23 años, indicando la parte afectada que haría valer su derecho de proceder legalmente en su contra.

A todos les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.