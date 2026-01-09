Arrestan a un individuo por violencia familiar

Como resultado de la rápida y efectiva respuesta a un reporte de violencia familiar, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron el aseguramiento de un hombre que fue señalado por su ex pareja de agresiones físicas y verbales, hecho registrado en la colonia Simón Díaz.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales detectaron sobre Periférico oriente a la altura de Camino al Aguaje, a una ciudadana que les hizo señales de auxilio con las manos, por lo que de inmediato detuvieron la unidad policial.

La parte afectada les informó que su ex pareja se presentó en su centro de trabajo y la golpeó en repetidas ocasiones y aunque logró zafarse y subir a su vehículo acompañada de sus hijos, el agresor la persiguió intentando chocarla, por lo que detuvo la marcha y bajó del vehículo para solicitar el apoyo policial.

Ante el hecho, la ciudadana indicó tener medidas de protección y manifestó su deseo de proceder legalmente contra su agresor, por lo que los agentes municipales emprendieron un dispositivo de búsqueda logrando localizarlo en la avenida Salk.

Al momento de la detención, Francisco Javier "N" de 23 años, mostro resistencia al arresto pero fue inmovilizado por los oficiales. Enseguida fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.