Arrestan a una fémina con 50 dosis de "cristal"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron, en la colonia Hacienda Las Margaritas, a una mujer por posesión de metanfetaminas, asegurándole 54 envoltorios.

El hecho se registró durante el operativo "BOMI" (Base de Operaciones Mixtas), que se despliega en el municipio como parte del trabajo preventivo para garantizar la paz en la demarcación.

Durante un recorrido de la célula policial sobre la calle Sexta Privada de San Pedro, en la colonia mencionada, agentes femeninas se acercaron a una mujer que se identificó como Arely "N" de 24 años, debido a que cometía faltas administrativas.

Durante su entrevista adoptó una actitud agresiva, por lo que se le mencionó que se le realizaría una inspección preventiva, encontrándole en su posesión un total de 54 envoltorios que contenían una sustancia similar a la droga sintética conocida como "cristal".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el hallazgo, de inmediato se le explicó que podría estar incurriendo en la comisión de un delito, por la cual conforme a los protocolos establecidos sería detenida, y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.