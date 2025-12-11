Documenta CNDH tortura de parte de la antigua Policía Federal en Valles

Derivado de una incursión a un domicilio ubicado en el municipio de Ciudad Valles, en agosto del 2010 ocho elementos de la otrora Policía Federal (PF) torturaron en diferentes momentos a un hombre, a quien obligaron de inculparse de delitos del fuero federal, reveló una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La víctima, quien se encuentra actualmente interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERES) 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, presentó la denuncia el 14 de marzo del 2024, cuyo asunto derivó en la emisión del la Recomendación por violaciones graves 193VG/2025, dirigida a Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con lo documentado en el expediente de queja CNDH/2/2024/2850/VG, el 23 de agosto de 2010 alrededor de las 7:30 horas policías federales arribaron a la casa, donde el hombre se encontraba durmiendo en compañía de cuatro personas más.

Después de ello, refirió que escuchó detonaciones de armas de fuego e inmediatamente los agentes derribaron la puerta e ingresaron al lugar agrediendo físicamente a los ocupantes.

Durante el ingreso los elementos lo agredieron físicamente mientras se le interrogaba sobre la presunta posesión de armas y la ubicación de una persona privada de la libertad, hechos que afirmó desconocer.

Uno de los agravios más fuertes, consistió en llevarlo al baño para colocarlo en una situación humillante hincado frente a la taza, cuyo sometimiento generó un riesgo de asfixia al introducirle la cabeza en el escusado.

Al final fue trasladado a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde lo obligaron a firmar un documento para inculparse por varios delitos. De no hacerlo, lo amenazaron con causarle daño a sus familiares, así como con involucrarlos otros hechos delictivos.

"Que de acuerdo a la exploración clínica efectuada de manera exhaustiva [...] si existen elementos médico legales como secuelas de lesiones de tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes contextualizados en el protocolo de Estambul", concluyó el dictamen Médico/Psicológico elaborado por peritos del Poder Judicial de la Federación.