Arrestan a una pareja con pistola y cartuchos

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a una pareja con pistola y cartuchos

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer, el primero por el presunto delito de cohecho y la fémina por portación de arma de fuego, esto en la Cabecera Municipal luego de llevar a cabo labores preventivas para inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando los agentes transitaban sobre la calle Mariano Jiménez, observaron a una pareja que cometía faltas administrativas , por lo que se acercaron a conocer que sucedía. Luego de entrevistarlos, se identificaron como Tomasa “N” de 53 años de edad y Juan “N” de 41 años.

Ambos mostraron una actitud agresiva y se les efectuó una inspección, encontrándole a la mujer una pistola tipo revólver abastecida con seis cartuchos útiles calibre .22 y 21 cartuchos adicionales del mismo calibre. 

Al mismo tiempo, el sujeto ofreció 4 mil pesos en efectivo a los policías para que los dejaran retirarse.

De inmediato se les informó que serían detenidos, la mujer bajo el cargo de portación de arma de fuego y el sujeto por presunto cohecho, dándoles lectura de su carta de derechos.

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

