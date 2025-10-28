Asaltan banco en Plaza Sendero; FGE guarda silencio

La mañana de este martes, usuarios de redes sociales dieron cuenta de un robo en una sucursal bancaria ubicada dentro de la plaza comercial Sendero, en la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ingresaron al banco y, tras cometer el atraco, huyeron a bordo de una motocicleta DM 200 color verde con negro, sin placas de circulación.

Los presuntos responsables vestían sudaderas —una rosa y otra gris—, ambos con cubrebocas; uno portaba gorra negra y el otro un casco azul con negro, además de una mochila negra y pantalones oscuros.

Se sabe que ambulancias de Protección Civil acudieron al lugar para atender a algunos cuentahabientes que presentaron crisis nerviosas, aunque ninguno de ellos requirió traslado hospitalario.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el monto sustraído ni sobre posibles detenidos, lo que ha generado hermetismo en torno al caso, pese a la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

