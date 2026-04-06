Asaltante es capturado y enviado a prisión

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en enero de 2026, en un establecimiento ubicado en la colonia Balcones del Valle, en la capital potosina, donde se encontraban la propietaria del negocio, su empleada, una clienta y dos menores de edad.

Presuntamente, el imputado ingresó al lugar portando un arma de fuego, con la cual amenazó a las personas presentes, obligándolas a dirigirse a la parte trasera del local mientras exigía la entrega de dinero en efectivo; además, se apoderó de diversos teléfonos celulares, solicitando las contraseñas de los dispositivos.

Tras lo ocurrido, la PDI logró rastrear uno de los equipos mediante un sistema de geolocalización, lo que permitió ubicarlo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; a partir de ello, agentes investigadores realizaron diversas diligencias que derivaron en la identificación del probable responsable.

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Con las indagatorias integradas por la FGE, un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue ejecutado por elementos investigadores, logrando la detención del señalado.