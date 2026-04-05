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Ultiman a ebanense al estar frente a comercio de llantas

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ultiman a ebanense al estar frente a comercio de llantas

ÉBANO.- Un hombre fue ultimado a tiros afuera de una llantera en el municipio de Ébano; los homicidas escaparon.

El occiso fue identificado como Juan Sergio Muñoz, y tenía 41 años de edad. Quedó tendido a la orilla de la avenida Lázaro Cárdenas (carretera Valles-Tampico), entre Sor Juana Inés de la Cruz y Manuel C. Lárraga, en la colonia 18 de Marzo.

Fuentes oficiales informaron que se encontraba afuera del negocio denominado Llantas de Ébano, cuando fue blanco de un ataque armado.

Los criminales se dieron a la fuga, y hasta el momento nadie ha aportado información que pudiera servir para dar con su paradero.

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Tras el homicidio, se movilizaron policías y militares, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios, además de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.

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