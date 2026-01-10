logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran a hombre por violencia familiar

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran a hombre por violencia familiar

Como resultado de la respuesta inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar; dicha acción se llevó a cabo en la colonia Valle de la Palma.

Agentes municipales acudieron a un domicilio ubicado en la calle Circuito Palma Alejandra, en la colonia mencionada, donde atendieron un reporte de agresión. En el lugar tuvieron contacto con la reportante, quien indicó que su ex pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el sitio fue ubicado el señalado, a quien los oficiales municipales se acercaron y, tras varios minutos de diálogo, se identificó como Ángel "N" de 24 años, informándole que sería detenido por presunta violencia familiar.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuará con el trámite legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE
Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE

Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Las acciones dejaron como saldo decomisos de droga, dinero y vehículos robados

Caen presuntos integrantes del CJNG en Villa de Arriaga
Caen presuntos integrantes del CJNG en Villa de Arriaga

Caen presuntos integrantes del CJNG en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Fueron sorprendidos en una camioneta con reporte de robo durante un operativo interinstitucional

Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde
Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Una pareja originaria de Tampico regresaba de vacaciones

Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles
Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El conductor intentó ganarle el paso y abandonó la unidad tras el impacto. No hay lesionados