Aseguran a hombre por violencia familiar

Como resultado de la respuesta inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar; dicha acción se llevó a cabo en la colonia Valle de la Palma.

Agentes municipales acudieron a un domicilio ubicado en la calle Circuito Palma Alejandra, en la colonia mencionada, donde atendieron un reporte de agresión. En el lugar tuvieron contacto con la reportante, quien indicó que su ex pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el sitio fue ubicado el señalado, a quien los oficiales municipales se acercaron y, tras varios minutos de diálogo, se identificó como Ángel "N" de 24 años, informándole que sería detenido por presunta violencia familiar.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuará con el trámite legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí