Aseguran a mujer por allanamiento y daños

Como resultado de la oportuna respuesta de agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante un reporte de auxilio ciudadano, se realizó el aseguramiento de una mujer que fue detectada en la azotea de una vivienda en la colonia Bellavista, vecinos solicitaron la intervención policial a través del Comité de Seguridad Ciudadana de la zona.

Agentes de la Policía de la Capital fueron solicitados en la calle República de la mencionada colonia, ya que vecinos del lugar indicaban la presencia de personas en las azoteas de los domicilios, por lo que temían por su integridad.

A su arribo, los agentes municipales fueron informados por una de las partes afectadas que escuchó ruidos y golpes en su azotea, fue entonces que se percató de la presencia de una mujer que había causado daños en su cerca eléctrica, vecinos de la zona, informaron que también habían escuchado ruidos en sus azoteas.

Posteriormente, la señalada fue ubicada y se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien refirió llamarse Sandra N de 37 años, quien luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí