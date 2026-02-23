Aseguran a mujer por allanamiento y daños
Como resultado de la oportuna respuesta de agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante un reporte de auxilio ciudadano, se realizó el aseguramiento de una mujer que fue detectada en la azotea de una vivienda en la colonia Bellavista, vecinos solicitaron la intervención policial a través del Comité de Seguridad Ciudadana de la zona.
Agentes de la Policía de la Capital fueron solicitados en la calle República de la mencionada colonia, ya que vecinos del lugar indicaban la presencia de personas en las azoteas de los domicilios, por lo que temían por su integridad.
A su arribo, los agentes municipales fueron informados por una de las partes afectadas que escuchó ruidos y golpes en su azotea, fue entonces que se percató de la presencia de una mujer que había causado daños en su cerca eléctrica, vecinos de la zona, informaron que también habían escuchado ruidos en sus azoteas.
Posteriormente, la señalada fue ubicada y se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien refirió llamarse Sandra N de 37 años, quien luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles
Pulso Online
Autoridades y voluntarios desplegaron operativo para buscar al joven desaparecido desde la tarde anterior.
Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende
Redacción
Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.
Niegan policías heridos tras operativo en Charcas
Redacción
Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.