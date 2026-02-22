logo pulso
Niegan policías heridos tras operativo en Charcas

Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.

Por Redacción

Febrero 22, 2026 11:58 a.m.
A
Niegan policías heridos tras operativo en Charcas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que no se registraron policías heridos durante un operativo realizado en el municipio de Charcas.

De acuerdo con el comunicado, elementos de la Guardia Civil Estatal iniciaron la persecución de una camioneta; durante la acción, la unidad salió de la vía y sus tripulantes huyeron a pie, dejando el vehículo abandonado.

En el interior se localizaron artefactos conocidos como "poncha llantas", los cuales, junto con la camioneta, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

