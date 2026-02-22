Niña extraviada es reunida con su familia

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad resguardaron y reunieron con su familia a una menor de edad que deambulaba sin compañía en la colonia Hogares Populares Pavón, como parte de los patrullajes preventivos desplegados en la zona.

Los agentes municipales transitaban sobre la calle Pavo Real, en la colonia mencionada, cuando observaron a una menor caminando sola, por lo que se aproximaron para dialogar con ella y brindarle resguardo inmediato.

La niña señaló que vivía en la calle Canario, en la misma colonia, por lo que los oficiales se trasladaron al domicilio indicado, donde fueron recibidos por quien se identificó de manera formal como su abuela, a quien se le entregó a la menor sana y salva.

Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad reitera su compromiso de intervenir de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo, brindando apoyo integral para garantizar el interés superior de la niñez en la demarcación.

