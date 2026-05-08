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Aseguran autobús que traía la serie alterada

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran autobús que traía la serie alterada

TAMAZUNCHALE.- Un autobús de turismo fue asegurado por elementos de la PDI en Tamazunchale, debido a que tenía irregularidades en números de serie.

De acuerdo con la información que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, que el aseguramiento tuvo lugar sobre la carretera estatal Tamazunchale–San Martín, cuando los agentes investigadores circulaban a la altura de la colonia Loma Bonita, donde detectaron un vehículo mal estacionado y con la puerta de acceso abierta, situación que motivó una inspección precautoria.

Era un autobús marca Irizar blanco con rojo. Tras realizar una revisión física detallada, los agentes detectaron que el número de identificación del chasis presentaba alteraciones visibles y que el motor también contaba con modificaciones en su nomenclatura original.

Ante el hallazgo de posibles hechos constitutivos de delito, la unidad fue asegurada y trasladada mediante el servicio de grúas a una pensión local.

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El vehículo quedó a disposición del Agente Fiscal en turno de la VI Delegación con sede en Tamazunchale, quien continuará con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

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