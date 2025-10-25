Aseguran bebidas alcohólicas robadas con valor de 7.8 mdp
La Guardia Civil Estatal informó que decomisó más de mil cajas con bebidas alcohólicas y vehículos con reporte de robo en Moctezuma.
El aseguramiento tiene un valor estimado superior a los 7.8 millones de pesos, informó la corporación.
De acuerdo con las investigaciones, se presume que el ilícito fue realizado por una banda dedicada al robo de autotransporte y vinculada a grupos del crimen organizado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No se dieron más informes de operativo.
no te pierdas estas noticias
Conductor pierde control y choca cerca de la Ricolino
Redacción
Cruz Roja interviene en el accidente, pero no fue necesaria la hospitalización