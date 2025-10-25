logo pulso
Aseguran bebidas alcohólicas robadas con valor de 7.8 mdp

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:05 p.m.
La Guardia Civil Estatal informó que decomisó más de mil cajas con bebidas alcohólicas y vehículos con reporte de robo en Moctezuma.

El aseguramiento tiene un valor estimado superior a los 7.8 millones de pesos, informó la corporación.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que el ilícito fue realizado por una banda dedicada al robo de autotransporte y vinculada a grupos del crimen organizado.

No se dieron más informes de operativo.

