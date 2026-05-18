Aseguran cargas de drogas en Guadalcázar

La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y robo equiparado, en hechos distintos registrados en el municipio de Guadalcázar.

En una primera intervención realizada sobre la Súper Carretera 75-D San Luis–Rioverde, agentes de la División Caminos detuvieron a César "N" de 35 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal" y cápsulas psicotrópicas.

En otra intervención efectuada a la altura de la localidad de Santo Domingo, elementos estatales detuvieron a José "N" de 26 años, quien, de acuerdo con información preliminar, podría estar relacionado con robos a pobladores sobre la carretera a El Huizache, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo conducente.

Durante la intervención se le aseguraron dosis de marihuana y "cristal", un arma de imitación y una motocicleta con reporte de robo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de las acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado dijo fortalecer las acciones preventivas y de reacción inmediata para combatir conductas delictivas y preservar la paz y tranquilidad de las familias potosinas.