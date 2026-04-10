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Conductor pierde el control y se estrella contra contención

El accidente ocurrió al incorporarse desde la vía de cuota; el automovilista resultó ileso

Por Redacción

Abril 10, 2026 11:08 a.m.
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Conductor pierde el control y se estrella contra contención

TAMUÍN.— Un automovilista protagonizó un accidente la mañana de este viernes al chocar contra la barrera de contención en el entronque del libramiento Valles-Tamuín con la carretera Valles-Tampico.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un Nissan Versa blanco se dirigía hacia Tampico, Tamaulipas, cuando al salir de la carretera de cuota para incorporarse a la vía libre perdió el control del volante.

La unidad terminó impactada contra la estructura metálica de contención, lo que movilizó a socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes acudieron a brindar auxilio.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y se esperaba el apoyo de una grúa para retirar el vehículo, que resultó con daños considerables.

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