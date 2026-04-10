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Choque frente a HEB genera caos vial en Fray José de Arlegui

Vehículo habría salido sin precaución del estacionamiento del supermercado; reportan falta de presencia policial

Por Redacción

Abril 10, 2026 02:59 p.m.
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Choque frente a HEB genera caos vial en Fray José de Arlegui

Un accidente vehicular registrado sobre la avenida Fray José de Arlegui, a la altura de la tienda HEB, provocó afectaciones a la circulación la tarde de este día.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió cuando un conductor presuntamente salió sin la debida precaución del área de estacionamiento del supermercado, lo que derivó en que otra unidad lo impactara.

Tras el choque, la vialidad presentó congestionamiento en la zona, por lo que automovilistas reportaron tráfico lento y recomendaron tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Asimismo, ciudadanos señalaron la ausencia de elementos de la autoridad vial en el lugar al momento del incidente, lo que complicó la agilización del tránsito.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, aunque los daños materiales son visibles en las unidades involucradas.

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